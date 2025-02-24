Подмосковные хирурги прооперировали 195-килограммовую пациентку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В МОНИИАГ успешно прооперировали пациентку с весом 195 кг и индексом массы тела более 70. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
25-летняя жительница Подмосковья обратилась в женскую консультацию с жалобами на сильные тянущие боли внизу живота. Из-за нестандартных параметров молодой женщина полноценная хирургическая помощь ей можно было оказать только в специализированном медучреждении – Московском областном НИИ акушерства и гинекологии.
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«Нормальный индекс массы тела – до 25. На пациентов с параметрами до 30-35 или чуть больших рассчитано медицинское оборудование. При оказании помощи пациентам с ИМТ более 70 невозможно использовать ряд диагностических методов. Отсутствует оборудование для размещения пациентов с большим весом. К тому же есть трудности с доступом к внутренним органам. У пациентки выявили образование правого яичника. Оно было успешно удалено малоинвазивными методами», – рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов, проводивший операцию.Пациентка была выписана под наблюдение гинеколога по месту жительства уже в первые сутки послеоперационного периода. Сейчас её жизни и здоровью ничто не угрожает. При этом детородная функция женщины не пострадала, и после нормализации веса, она сможет стать матерью.
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Лора Луганская