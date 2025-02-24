В Общественной палате Подмосковья рассказали, кого оштрафуют за открывающиеся наружу двери

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Штрафовать за двери, открывающиеся не в ту сторону, будут далеко не всех.
Об этом заявил «Радио 1» руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ «Контроль» Московской области, член Общественной палаты Подмосковья Валерий Мамчур.
Ранее стало известно, что жильцам многоквартирных домов, входная дверь которых открывается в сторону общего коридора, придётся платить штраф в 15 тыс. рублей. Как напомнил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, нововведение уже действует с 1 февраля. Ранее размер штрафа составлял 10 тыс. рублей. Более того – соседи могут потребовать от жильцов переустановить дверь, чтобы она отворялась внутрь квартиры, если сейчас открывается не в ту сторону.
Если же нарушитель не выполнит это требование сам, на него могут подать в суд. Такие случаи уже были, и суд занимал сторону истцов.
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Ранее стало известно, что жильцам многоквартирных домов, входная дверь которых открывается в сторону общего коридора, придётся платить штраф в 15 тыс. рублей. Как напомнил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, нововведение уже действует с 1 февраля. Ранее размер штрафа составлял 10 тыс. рублей. Более того – соседи могут потребовать от жильцов переустановить дверь, чтобы она отворялась внутрь квартиры, если сейчас открывается не в ту сторону.
Если же нарушитель не выполнит это требование сам, на него могут подать в суд. Такие случаи уже были, и суд занимал сторону истцов.
«Просто надо напомнить всем о штрафах, о том, что двери нужно правильно устанавливать, что нельзя складировать в подъездах свои вещи, а самостоятельно устанавливать тамбурные двери – незаконно, и за это тоже есть штраф. Но если посмотреть статистику этих штрафов и судебных разбирательств, это будут единицы. Поэтому здесь просто всем напомнили, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности», – пояснил Мамчур.Он также отметил, что во многих домах изначально установлены двери, открывающиеся внутрь. И этих случаев штрафы касаться не будут.
«Когда в квартире устанавливают двери, делают эскизы, дизайн-проекты, нужно, чтобы открывались так, чтобы можно было пройти, и двери не упирались в двери. Но если двери уже установлены застройщиком, и по проекту они должны открываться именно наружу, какие вопросы могут быть к гражданам? В старом жилом фонде, в пятиэтажках, например, двери были установлены ещё в советские времена. Не думаю, что в этом случае суд встанет на сторону истца», – отметил собеседник «Радио 1».Если двери были установлены по проекту, нужно менять проект. Другой случай – если никаких требований не было, а все госкомиссии и принимающие государственные органы приняли дом, считает Мамчур.
«Скорее всего, закон касается таких вопиющих фактов, когда человек установил дверь, как ему удобно. Его не волнует, что у них с соседом упираются открытые двери, и они не могут выйти. Вот это уже нарушение правил безопасности. Поэтому необходимо придерживаться здравого смысла и соблюдать нормы. Ну да, штраф был 10 тыс., а станет 15 тыс. рублей. Но штрафами нас не удивишь. У нас ежегодно поднимаются какие-то штрафы и налоги, но это объяснимо – надо пополнять бюджет», – сказал общественник.Как считает Валерий Мамчур, речь идёт о простом напоминании жильцам, что необходимо обратить внимание на безопасность. Тот, кто сейчас делает ремонт, просто должен позвонить своему прорабу и спросить, как он будет устанавливать дверь.
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Лора Луганская