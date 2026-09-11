В ЖК «Публицист» в Пушкине строят школу на 1650 мест
Школу, рассчитанную на 1 650 учеников, строят в составе жилого комплекса «Публицист» на территории Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Учебное заведение возводит за свой счёт девелопер DOGMA в рамках договора о комплексном развитии территории.
«Школа будет трёхэтажной, её общая площадь составит 25 тысяч квадратных метров. Для младшеклассников предусмотрен отдельный вход и своя раздевалка. В здании оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, библиотеку с ИТ-зоной, несколько спортзалов, актовый зал, столовую и медпункт», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроят спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и площадками для игры в баскетбол и волейбол.