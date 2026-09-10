В Талдомском округе будут разводить быков абердин-ангусской породы

10 сентября 2026, 22:47

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В одно из крестьянских хозяйств в деревне Буртаки Талдомского городского округа поступили быки абердин-ангусской породы. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Порода была выведена в Шотландии и считается одним из мировых стандартов мясного скотоводства.

«Специалисты Талдомской ветеринарной станции провели обязательную проверку. Ветеринары подтвердили идентификацию животных. В ходе проверки установили наличие ветеринарно-сопроводительных документов, результатов исследований, маркировки и учёта в ФГИС «Хорриот», – рассказали в ведомстве.