В Талдомском округе будут разводить быков абердин-ангусской породы
В одно из крестьянских хозяйств в деревне Буртаки Талдомского городского округа поступили быки абердин-ангусской породы. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Порода была выведена в Шотландии и считается одним из мировых стандартов мясного скотоводства.
«Специалисты Талдомской ветеринарной станции провели обязательную проверку. Ветеринары подтвердили идентификацию животных. В ходе проверки установили наличие ветеринарно-сопроводительных документов, результатов исследований, маркировки и учёта в ФГИС «Хорриот», – рассказали в ведомстве.Там уточнили, что контроль направлен на обеспечение здоровья поголовья и недопущение распространения опасных заболеваний. По итогам проверки быки признаны клинически здоровыми. Они вакцинированы и имеют полный пакет документов.
Животные пополнят стадо крупного рогатого скота мясного направления.