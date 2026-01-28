Ветеран СВО рассказал об опыте обучения на программе «Герои Подмосковья»

28 января 2026, 10:51

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья». Проект помогает участникам специальной военной операции получить новые знания, развить управленческие навыки и найти себя в гражданской жизни — в органах власти, госструктурах или крупных компаниях.





Ветеран СВО, старший лейтенант Игорь Тараканов рассказал, что программа помогает участникам не просто проходить обучение, а осознанно выбирать направление дальнейшего развития. По его словам, важную роль играет работа с наставниками, которые помогают разобраться в профессиональных интересах и определиться со стажировкой.

«Примеры конкретных советов, которые прямо «перевернули мышление», пока рано приводить. Это, думаю, будет уже после третьего модуля, когда начнется работа над проектом, по сути, курсовой. Тогда станет понятнее, что из наставничества легло в практику и какие решения ты реально принимаешь на основе этих разговоров», — отметил боец СВО.

«И это тоже важно, потому что ты не просто учишься ради галочки, ты ищешь свое направление. По направлениям я пока окончательно не определился. Есть мысли, есть два направления, но нужно еще поучиться, чтобы определиться более точно. Время для этого есть», — добавил старший лейтенант.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.