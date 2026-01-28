Ветеран СВО рассказал об опыте обучения на программе «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья». Проект помогает участникам специальной военной операции получить новые знания, развить управленческие навыки и найти себя в гражданской жизни — в органах власти, госструктурах или крупных компаниях.
Ветеран СВО, старший лейтенант Игорь Тараканов рассказал, что программа помогает участникам не просто проходить обучение, а осознанно выбирать направление дальнейшего развития. По его словам, важную роль играет работа с наставниками, которые помогают разобраться в профессиональных интересах и определиться со стажировкой.
«Примеры конкретных советов, которые прямо «перевернули мышление», пока рано приводить. Это, думаю, будет уже после третьего модуля, когда начнется работа над проектом, по сути, курсовой. Тогда станет понятнее, что из наставничества легло в практику и какие решения ты реально принимаешь на основе этих разговоров», — отметил боец СВО.А еще он подчеркнул, что наставники уделяют внимание личным целям каждого участника и помогают понять, куда двигаться дальше.
«И это тоже важно, потому что ты не просто учишься ради галочки, ты ищешь свое направление. По направлениям я пока окончательно не определился. Есть мысли, есть два направления, но нужно еще поучиться, чтобы определиться более точно. Время для этого есть», — добавил старший лейтенант.Программа длится 12 месяцев. Участники проходят четыре очно-заочных модуля, стажируются в органах власти и муниципалитетах, работают над собственными проектами и получают поддержку наставников. Обучение проводят бесплатно для всех, кто успешно прошёл конкурсный отбор.
«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.Подробнее — на официальном сайте программы.