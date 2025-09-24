Ветеран войны Тамара Шалимова отметила 100-летний юбилей в Ступино
В городском округе Ступино прошёл 100-летний юбилей ветерана Великой Отечественной войны и ветерана труда Тамары Георгиевны Шалимовой, рассказали в местной Администрации.
Поздравить именинницу приехали глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских и заместитель Ступинского городского прокурора Юрий Жуков.
«Сегодня мы отмечаем Ваш удивительный юбилей — 100 лет жизни. Это событие, которое вызывает гордость и глубокое уважение. Желаем Вам здоровья, радости и долгих лет. Примите наши поздравления и благодарность за Ваш подвиг и самоотверженность», — отметил Сергей Мужальских.Тамаре Георгиевне вручили цветы, сервиз с символикой округа и памятные подарки. Во время тёплой беседы гости подчеркнули, что ветеран всегда может рассчитывать на их поддержку.
Тамара Шалимова родилась в Рязанской области, добровольно ушла на фронт и до 1944 года служила медсестрой на передовой. После тяжёлого ранения она находилась в госпитале. За службу и преданность Родине её наградили орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».
Сегодня женщина окружена вниманием семьи, сохраняет бодрость духа и делится теплом с близкими.