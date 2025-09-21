Движение «Здоровое Отечество» подарило Серпухову большой праздник ко Дню города
В Серпухове в субботу, 20 сентября, отметили День города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для гостей прошли мастер-классы от звёзд спорта, среди которых были Никита Нагорный, Олег Саитов, Александр Легков, Юрий Постригай, Александра Пацкевич и Михаил Кокляев.
Продолжили праздник авто- и мотопробег по знаковым местам Серпухова, силовые тренировки, угощение пловом, приготовленным на открытом огне, выступление звезд российской эстрады. А главным музыкальным подарком стал концерт популярного певца Егора Крида.
«Спасибо Президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву, который помог сделать День города масштабным и запоминающимся. Отдельная благодарность правоохранительному блоку, экстренным службам, для которых любой праздник – это ответственное дежурство в режиме 24/7. С Днём рождения, Серпухов! Пусть твоё будущее будет таким же ярким и позитивным, как этот день», – отметил глава округа Алексей Шимко.