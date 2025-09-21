Движение «Здоровое Отечество» подарило Серпухову большой праздник ко Дню города

21 сентября 2025, 12:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Серпухове в субботу, 20 сентября, отметили День города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Напомним, что в этом году праздничные мероприятия для жителей и гостей города проводились с 18 по 21 сентября, однако основная часть программы пришлась на 20 сентября. С раннего утра до позднего вечера для тысяч граждан работали сотни локаций.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов



Для гостей прошли мастер-классы от звёзд спорта, среди которых были Никита Нагорный, Олег Саитов, Александр Легков, Юрий Постригай, Александра Пацкевич и Михаил Кокляев.

Продолжили праздник авто- и мотопробег по знаковым местам Серпухова, силовые тренировки, угощение пловом, приготовленным на открытом огне, выступление звезд российской эстрады. А главным музыкальным подарком стал концерт популярного певца Егора Крида.

Егор Крид (Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов)