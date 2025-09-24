Более 2000 льготников Павловского Посада получили бесплатный проезд в 2025 году
С начала 2025 года 2285 жителей Павловского Посада оформили или переоформили социальные карты для бесплатного проезда, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
Всего в округе правом бесплатных поездок пользуются 26 350 человек. Социальная карта даёт возможность бесплатно передвигаться по Московской области и Москве пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, детям, находящимся под опекой, ветеранам боевых действий и другим категориям льготников.
Процесс оформления карты делают удобнее: во всех МФЦ установили устройства для перекодировки, благодаря которым можно быстро обновить карту и сразу пользоваться транспортом.
Помимо поездок, социальная карта открывает доступ к скидкам в торговых и аптечных сетях. Сейчас также проходит тестирование проекта совместно с РЖД: пока карта находится в изготовлении, для проезда можно использовать СНИЛС и паспорт.
Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 или в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Ногинск-Электрогорск-Павловский Посад», «Социалка.Черноголовка» и «Социалка.Электросталь».