Более 2000 льготников Павловского Посада получили бесплатный проезд в 2025 году

24 сентября 2025, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

С начала 2025 года 2285 жителей Павловского Посада оформили или переоформили социальные карты для бесплатного проезда, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.







Всего в округе правом бесплатных поездок пользуются 26 350 человек. Социальная карта даёт возможность бесплатно передвигаться по Московской области и Москве пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, детям, находящимся под опекой, ветеранам боевых действий и другим категориям льготников.