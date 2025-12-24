Ветераны СВО проходят обучение и стажировки на программе «Герои Подмосковья»

24 декабря 2025, 15:01

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья» — регионального продолжения федерального проекта «Время Героев», который запустили в стране по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина.





Программа помогает участникам специальной военной операции получить новые знания, управленческие навыки и найти себя в гражданской жизни — в органах гос- и муниципальной власти, федеральных компаниях и крупных организациях.



Обучение проходит 12 месяцев — бесплатно для всех, кто успешно прошёл конкурсный отбор. Участников ждут четыре очно-заочных образовательных модуля, стажировки и постоянная работа с опытными наставниками. Одним из участников программы стал старший лейтенант, ветеран СВО Александр Бронников. Он отметил, что внутри проекта почти нет конкуренции, а вместо неё — поддержка и взаимовыручка. По его словам, воинские звания в общении роли не играют.

«В любой момент можно обратиться за советом. Есть ребята с экономическим опытом, есть те, кто работал с госзакупками, есть те, кто уже занимал должности в муниципалитетах. Этот опыт можно использовать, посоветоваться, всегда есть к кому обратиться. Если ты был там и прошел через войну, на звания уже никто не смотрит», — сказал Бронников.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил губернатор.