Ветераны СВО проходят обучение и стажировки на программе «Герои Подмосковья»
В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья» — регионального продолжения федерального проекта «Время Героев», который запустили в стране по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина.
Программа помогает участникам специальной военной операции получить новые знания, управленческие навыки и найти себя в гражданской жизни — в органах гос- и муниципальной власти, федеральных компаниях и крупных организациях.
Обучение проходит 12 месяцев — бесплатно для всех, кто успешно прошёл конкурсный отбор. Участников ждут четыре очно-заочных образовательных модуля, стажировки и постоянная работа с опытными наставниками. Одним из участников программы стал старший лейтенант, ветеран СВО Александр Бронников. Он отметил, что внутри проекта почти нет конкуренции, а вместо неё — поддержка и взаимовыручка. По его словам, воинские звания в общении роли не играют.
«В любой момент можно обратиться за советом. Есть ребята с экономическим опытом, есть те, кто работал с госзакупками, есть те, кто уже занимал должности в муниципалитетах. Этот опыт можно использовать, посоветоваться, всегда есть к кому обратиться. Если ты был там и прошел через войну, на звания уже никто не смотрит», — сказал Бронников.О значимости программы ранее говорил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что бойцам важно чувствовать поддержку после возвращения с фронта.
«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил губернатор.Принять участие в программе могут участники и ветераны СВО, успешно прошедшие конкурсный отбор. Подробная информация о целях, этапах и условиях участия — на официальном сайте программы.