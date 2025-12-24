Студенты подмосковного колледжа «Энергия» передали письма и подарки нашим бойцам

24 декабря 2025, 13:08

Студенты Подмосковного колледжа «Энергия» вместе с Реутовской городской организацией Всероссийского общества инвалидов подготовили письма и подарки для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.





В течение прошлой недели первокурсники писали открытки и письма с пожеланиями крепкого здоровья, скорейшего выздоровления и счастливого Нового года. Студенты и представители общества инвалидов объединили усилия, чтобы создать теплые и искренние послания для бойцов.

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области Сегодня все подготовленные наборы передадут в госпиталь. Организаторы уверены, что такая поддержка помогает военнослужащим ощущать связь с домом. Она поможет придать сил для дальнейшего восстановления.

«Мы верим, что такие простые, но искренние послания помогают нашим защитникам чувствовать связь с домом и придают сил для скорейшего выздоровления», — отметили представители учебного заведения.