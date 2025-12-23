Ветеранам СВО и их семьям рассказали о работе производства упаковки в Коломне

23 декабря 2025, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Ветераны спецоперации и их близкие побывали на предприятии «Архбум-Упак» в Коломне. Их сопровождали представители фонда «Защитники Отечества», местных отделений Комитета семей воинов Отечества и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





На экскурсии ветеранов познакомили с производственным процессом, предоставили полную информацию о вакансиях и условиях труда.

«Предприятие «Архбум-Упак» в микрорайоне Щурово выпускает около 20 миллионов биоразлагаемых упаковочных пакетов в месяц. Производство работает круглосуточно. Изготовленные в Коломне бумажные крафт-пакеты используют известные производители одежды и спортивной обуви, популярные маркеты, аптеки и рестораны быстрого питания», – рассказали в пресс-службе.