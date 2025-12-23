Ветеранам СВО и их семьям рассказали о работе производства упаковки в Коломне
Ветераны спецоперации и их близкие побывали на предприятии «Архбум-Упак» в Коломне. Их сопровождали представители фонда «Защитники Отечества», местных отделений Комитета семей воинов Отечества и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На экскурсии ветеранов познакомили с производственным процессом, предоставили полную информацию о вакансиях и условиях труда.
«Предприятие «Архбум-Упак» в микрорайоне Щурово выпускает около 20 миллионов биоразлагаемых упаковочных пакетов в месяц. Производство работает круглосуточно. Изготовленные в Коломне бумажные крафт-пакеты используют известные производители одежды и спортивной обуви, популярные маркеты, аптеки и рестораны быстрого питания», – рассказали в пресс-службе.Как напомнили в министерстве, экскурсии для военных в Московской области проходят в рамках региональной программы «Промышленный туризм».
По инициативе губернатора Андрея Воробьёва бойцы и их близкие посещают предприятия региона и знакомятся с современными технологиями, чтобы больше узнать о специальностях. Экскурсии позволяют увидеть, как работает производство, и выбрать карьеру в промышленности.