Видновские врачи помогли стать мамой пациентке со сложными диагнозами
Врачи Видновского перинатального центра помогли стать мамой 39-летней пациентке с врастанием плаценты. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Жительница Серпухова поступила на плановую госпитализацию на 35-й неделе беременности с диагнозом «врастание плаценты в рубец на матке». В истории болезни пациентки также значились миома матки больших размеров и гестационный сахарный диабет.
«Женщина с осложнениями беременности лежала в стационаре дважды. Наши специалисты выполнили клинико-лабораторное обследование, заготовили аутоплазму и подготовили пациентку к родоразрешению», – рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Патима Муртаева.На сроке более 37 недель акушеры-гинекологи провели кесарево сечение, выполнили метропластику и удалили миоматозный узел.
«Операция прошла без осложнений. Кровопотеря составила 623 миллилитра, часть возвращена с использованием аппарата CellSaver. На свет появился мальчик весом два килограмма 730 граммов и ростом 49 сантиметров. Его оценка по шкале Апгар составила 7-8 баллов», – отметила Муртаева.Как рассказали в министерстве, в Видновском перинатальном центре с 2014 года проводят уникальные операции пациенткам с врастанием плаценты. Врачи наблюдают будущих мам не только из Московской области, но и из других регионов России.