Видновские врачи помогли стать мамой пациентке со сложными диагнозами

15 октября 2026, 22:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра помогли стать мамой 39-летней пациентке с врастанием плаценты. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Жительница Серпухова поступила на плановую госпитализацию на 35-й неделе беременности с диагнозом «врастание плаценты в рубец на матке». В истории болезни пациентки также значились миома матки больших размеров и гестационный сахарный диабет.

«Женщина с осложнениями беременности лежала в стационаре дважды. Наши специалисты выполнили клинико-лабораторное обследование, заготовили аутоплазму и подготовили пациентку к родоразрешению», – рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Патима Муртаева.

«Операция прошла без осложнений. Кровопотеря составила 623 миллилитра, часть возвращена с использованием аппарата CellSaver. На свет появился мальчик весом два килограмма 730 граммов и ростом 49 сантиметров. Его оценка по шкале Апгар составила 7-8 баллов», – отметила Муртаева.