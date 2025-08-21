Видновские врачи за 2 месяца выходили новорождённую с экстремально низким весом
Врачи Видновского перинатального центра за 60 дней выходили новорождённую девочку весом 930 гр. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В клинику поступила 37-летняя будущая мама на 31-й неделе беременности. Из-за резкого повышения артериального давления у неё возникло осложнение – преэклампсия. Патология угрожала жизни плода, и врачи срочно провели кесарево сечение.
«Крошечная девочка появилась на свет с экстремально низкой массой тела 930 гр. и ростом 34 см. Более двух месяцев маленькую пациентку выхаживали врачи отделений реанимации и патологии новорождённых. Перед выпиской малышка прошла курс реабилитации», – рассказал врач-реабилитолог отделения патологии новорождённых и недоношенных детей №1 Максим НовиковСейчас девочка Мира подросла до 45 см и весит 2 кг 385 гр. Девочка с мамой уже выписаны домой. Там их ждали папа и старший брат – четырёхлетний Матвей.