Видновские врачи за 2 месяца выходили новорождённую с экстремально низким весом

21 августа 2025, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра за 60 дней выходили новорождённую девочку весом 930 гр. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В клинику поступила 37-летняя будущая мама на 31-й неделе беременности. Из-за резкого повышения артериального давления у неё возникло осложнение – преэклампсия. Патология угрожала жизни плода, и врачи срочно провели кесарево сечение.

«Крошечная девочка появилась на свет с экстремально низкой массой тела 930 гр. и ростом 34 см. Более двух месяцев маленькую пациентку выхаживали врачи отделений реанимации и патологии новорождённых. Перед выпиской малышка прошла курс реабилитации», – рассказал врач-реабилитолог отделения патологии новорождённых и недоношенных детей №1 Максим Новиков