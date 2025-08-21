Губернатор Воробьёв поздравил сотрудников Детского центра с годовщиной работы
Видео: t.me/vorobiev_live
Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля за год стал настоящим спасением для сотен тысяч маленьких пациентов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, поздравляя коллектив клиники с первой годовщиной со дня её открытия.
«Это открытие состоялось благодаря поддержке нашего президента. Именно благодаря его вниманию к вопросам детского здравоохранения стало возможным создание уникального медучреждения. За год помощь в нём получили более 200 тыс. детей из Подмосковья и со всей страны. 25 тыс. ребят прошли лечение в стационаре, 165 тыс. – в консультативно-диагностическом центре. 18 тыс. пациентов воспользовались телемедициной», – написал глава региона в своём ТГ-канале.Как отметил Воробьёв, за этими цифрами стоит колоссальный труд врачей, медсестёр и других сотрудников центра. Губернатор поздравил коллектив ДКЦ и главврача Татьяну Шаповаленко с первой годовщиной, поблагодарил за профессионализм, преданность делу и заботу о детях.