Губернатор Воробьёв поздравил сотрудников Детского центра с годовщиной работы

21 августа 2025, 20:27

Видео: t.me/vorobiev_live

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля за год стал настоящим спасением для сотен тысяч маленьких пациентов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, поздравляя коллектив клиники с первой годовщиной со дня её открытия.







«Это открытие состоялось благодаря поддержке нашего президента. Именно благодаря его вниманию к вопросам детского здравоохранения стало возможным создание уникального медучреждения. За год помощь в нём получили более 200 тыс. детей из Подмосковья и со всей страны. 25 тыс. ребят прошли лечение в стационаре, 165 тыс. – в консультативно-диагностическом центре. 18 тыс. пациентов воспользовались телемедициной», – написал глава региона в своём ТГ-канале.