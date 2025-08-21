Помощь в Детском центре им. Рошаля за год получили белее 200 тыс. пациентов

21 августа 2025, 18:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 200 тыс. маленьких пациентов получили за год медицинскую помощь в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в поздравлении коллективу клиники с годовщиной начала работы.





Фото: пресс-служба Минздрава МО



«За этот небольшой срок центр по праву стал флагманом детского здравоохранения региона и примером высокой профессиональной работы. Так, консультативно-диагностическую помощь получили почти 165 тыс. детей; лечение в стационаре прошли свыше 25 тыс. маленьких пациентов. Проведено более 14 тыс. операций, 60% из которых – малоинвазивные. Оказано свыше 18 тыс. телемедицинских консультаций. Эти цифры наглядно демонстрируют высокую эффективность центра не только на региональном, но и на федеральном уровне», – отметил министр.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



Фото: пресс-служба Минздрава МО



Тут подпись документа