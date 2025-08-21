Помощь в Детском центре им. Рошаля за год получили белее 200 тыс. пациентов
Более 200 тыс. маленьких пациентов получили за год медицинскую помощь в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин в поздравлении коллективу клиники с годовщиной начала работы.
«За этот небольшой срок центр по праву стал флагманом детского здравоохранения региона и примером высокой профессиональной работы. Так, консультативно-диагностическую помощь получили почти 165 тыс. детей; лечение в стационаре прошли свыше 25 тыс. маленьких пациентов. Проведено более 14 тыс. операций, 60% из которых – малоинвазивные. Оказано свыше 18 тыс. телемедицинских консультаций. Эти цифры наглядно демонстрируют высокую эффективность центра не только на региональном, но и на федеральном уровне», – отметил министр.Он назвал главным богатством ДКЦ его коллектив – врачей, медсестёр и других сотрудников.
Ровно год назад президент Владимир Путин и сам доктор Леонид Рошаль вместе с губернатором Андреем Воробьёвым открыли в Красногорске высокотехнологичный центр, который стал координатором всех детских учреждений региона.
Флагманский проект подмосковного здравоохранения объединил лучших специалистов со всей России. В составе центра вошли 16 отделений, стационар на 530 пациентов. Амбулаторный приём ежедневно могут пройти до 600 детей.
В центре собрано передовое оборудование – например, роботическая система Excellent, аппараты для гемодиафильтрации, система цифровой лапароскопии Senhance и Olympus.
В клинике работает и Центр критических состояний. С момента его открытия обработано 2,9 тыс. обращений. Силами центра, скорой помощи и территориального центра медицины катастроф из других медучреждений госпитализированы 1758 детей, в том числе с помощью санитарной авиации.
В ДКЦ им. Л. М. Рошаля помогают детям не только из Подмосковья, но и других регионов России.