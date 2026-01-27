Выездная Администрация в Кашире помогает решить ряд вопросов местных жителей

27 января 2026, 11:18

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В поселке Зендиково провели прием в формате выездной Администрации. С жителями встретились глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Роман Пичугин, его заместители, руководители профильных управлений, а еще —представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщили в Администрации городского округа Кашира.





За разъяснениями и помощью обратились более 30 человек. Жители поднимали вопросы ЖКХ, благоустройства, социальной газификации и имущественных отношений. Все обращения зафиксировали и передали в профильные подразделения для дальнейшей работы.



Так, житель округа Лидия Ивановна попросила повесить новогоднюю иллюминацию на площади перед Домом культуры в Барабаново и построить тротуар на ул.Центральная. Администрация приняла оба обращения. Иллюминацию разместят в декабре этого года, а строительство тротуара запланировали на 2027 год.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

«Выездные приемы позволяют нам видеть проблемы изнутри, особенно на сельских территориях. Это инструмент оперативного реагирования, который мы будем активно применять и в 2026 году», — рассказал глава округа Роман Пичугин.