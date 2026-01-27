Выездная Администрация в Кашире помогает решить ряд вопросов местных жителей
В поселке Зендиково провели прием в формате выездной Администрации. С жителями встретились глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Роман Пичугин, его заместители, руководители профильных управлений, а еще —представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщили в Администрации городского округа Кашира.
За разъяснениями и помощью обратились более 30 человек. Жители поднимали вопросы ЖКХ, благоустройства, социальной газификации и имущественных отношений. Все обращения зафиксировали и передали в профильные подразделения для дальнейшей работы.
Так, житель округа Лидия Ивановна попросила повесить новогоднюю иллюминацию на площади перед Домом культуры в Барабаново и построить тротуар на ул.Центральная. Администрация приняла оба обращения. Иллюминацию разместят в декабре этого года, а строительство тротуара запланировали на 2027 год.
«Выездные приемы позволяют нам видеть проблемы изнутри, особенно на сельских территориях. Это инструмент оперативного реагирования, который мы будем активно применять и в 2026 году», — рассказал глава округа Роман Пичугин.Пользу таких встреч отметила и староста деревни Базарово Любовь Кретова. По ее словам, формат удобен тем, что позволяет сразу озвучить запросы всей деревни и быстрее прийти к решениям. Благодаря такому взаимодействию в Базарово уже удалось реализовать ряд важных инициатив.
В 2025 году в городском округе Кашира провели 21 выездной прием, из них 14 — в сельских населенных пунктах. Адресную помощь получили 624 человека, включая семьи участников СВО, сотрудников предприятий и участников проекта «Активное долголетие». Практику выездных приемов в округе продолжат.