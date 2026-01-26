Глава Котельников проверил готовность дорожников и коммунальщиков к непогоде
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провёл оперативное совещание с представителями управляющих компаний и муниципальных учреждений. Темой стала готовность к предстоящему снегопаду и работе в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. С учётом опыта предыдущего циклона поручено заранее усилить ресурсы техникой и сотрудниками. К уборке планируют привлечь 19 единиц техники. Управляющим компаниям поручено обеспечить своевременную и качественную уборку снега на придомовых территориях.
В округе находятся 40 муниципальных и шесть региональных автодорог, 19 автобусных остановок и 204 многоквартирных дома.
В первую очередь будут расчищать автобусные маршруты, остановки общественного транспорта, подъезды и подходы к социальным объекта и контейнерным площадкам.
Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, в ночь на вторник в Подмосковье начнётся сильный снегопад. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы, местами метель. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Циклон сохранится вплоть до четверга, 29 января. Высота снежного покрова местами составит 50 сантиметров.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил коммунальным службам региона подготовиться к непогоде.
Читайте также: