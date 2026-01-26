Глава Котельников проверил готовность дорожников и коммунальщиков к непогоде

26 января 2026, 22:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провёл оперативное совещание с представителями управляющих компаний и муниципальных учреждений. Темой стала готовность к предстоящему снегопаду и работе в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.