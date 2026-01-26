В Реутове на борьбу с последствиями мощного снегопада мобилизовали все ресурсы

26 января 2026, 22:43

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Более 300 сотрудников и 36 единиц техники перевели в режим повышенной готовности в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





По данным метеорологов, вечером 26 января на столичный регион обрушится новый активный циклон. Основной удар стихии прогнозируется с полуночи 27 января до середины дня 28 января. В Реутове, как и во всём Подмосковье, ожидаются продолжительный снегопад, метель, снежные заносы и гололедица. Коммунальный блок наукограда мобилизовал все имеющиеся ресурсы.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва экстренные службы перевели на круглосуточный режим работы. Для устранения последствий непогоды задействуют весь имеющийся автопарк. На линии выйдут комбинированные дорожные машины, тракторы, лаповые и мини-погрузчики, грейдеры и самосвалы. Помимо штатной техники, к работам привлекут дополнительные мощности строительных и ресурсоснабжающих организаций», – отметили в администрации.