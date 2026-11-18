18 ноября 2026, 10:21

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

С начала года пользователи портала госуслуг Московской области более 11,6 тысячи раз обратились за выпиской из реестра собственности. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.







Бесплатный сервис находится в разделе «Комплексные услуги» на главной странице портала. Одна заявка позволяет запросить сведения сразу о нескольких объектах областной или муниципальной собственности.



Выписка подтверждает, что объект стоит на учете в реестре имущества. Она носит информационный характер: ее можно предъявить по месту требования. Подать запрос могут граждане, индивидуальные предприниматели и организации. Для этого нужно войти на портал через ЕСИА и заполнить электронную форму.



Прикрепленные документы проверяет сервис на основе искусственного интеллекта. Он распознает файлы и находит среди них ошибочные. Решение по заявлению поступит в личный кабинет в течение одного рабочего дня.