18 ноября 2026, 09:43

Метеоролог Позднякова: 21 и 22 ноября в Москве будет теплая и дождливая погода

Фото: iStock/baza178

Москвичей в предстоящие выходные, 21 и 22 ноября, ожидает теплая, но дождливая погода. Температура воздуха останется выше привычных для конца осени значений.





Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что в субботу погода останется облачной, и начнет наступать следующий циклон. Временами прогнозируется дождь — от небольшого до умеренного. Ночью ожидается от 0 до плюс 4 градусов, днем — плюс 1–6 градусов.



По словам эксперта, в воскресенье характер погоды существенно не изменится: небо останется затянутым облаками, пройдут небольшие осадки. Ночью температура опустится до минус 3 градусов, днем ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов.





«Атмосферное давление в субботу составит 732 миллиметра ртутного столба, а в воскресенье поднимется до 741 миллиметра», — заключила Позднякова.