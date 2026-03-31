В Подмосковье стартует выдача сертификатов для переселенцев из аварийного жилья
Новая программа по выдаче жилищных сертификатов для людей, проживающих в аварийных домах, стартует в Московской области сегодня, 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Благодаря сертификату жители могут не ждать, когда для них построят новый дом, а приобрести квартиру по своему выбору.
«Мы запускаем новую программу выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья. Собственники и жильцы по договору социального найма могут до 1 июля обратиться в администрацию округа. И, если все условия соблюдены, до 1 августа они заключат соглашение, а до 1 октября должны будут выбрать подходящий вариант в любом округе Подмосковья», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он подчеркнул, что с сертификатом можно купить квартиру в новостройке или строящемся доме, а также внести взнос по ипотеке.
Сумма, на которую выписывается сертификат, зависит от площади аварийного жилья. Один квадратный метр оценивается в 181 759 рублей. При этом переселенцам гарантируют не менее 28 метров на человека. После приобретения жилья и до переезда семья может проживать по прежнему адресу.
Программу жилищных сертификатов Московской области впервые ввели в 2022 году. За это время с её помощью в новые квартиры переехали 12 тысяч человек.