В Подмосковье стартует выдача сертификатов для переселенцев из аварийного жилья

31 марта 2026, 09:45

Новая программа по выдаче жилищных сертификатов для людей, проживающих в аварийных домах, стартует в Московской области сегодня, 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Благодаря сертификату жители могут не ждать, когда для них построят новый дом, а приобрести квартиру по своему выбору.





«Мы запускаем новую программу выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья. Собственники и жильцы по договору социального найма могут до 1 июля обратиться в администрацию округа. И, если все условия соблюдены, до 1 августа они заключат соглашение, а до 1 октября должны будут выбрать подходящий вариант в любом округе Подмосковья», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.