Произведённые в ОЭЗ «Дубна» базовые станции заработали на Дальнем Востоке

07 сентября 2026, 10:25

оригинал Фото: пресс-служба YADRO

Базовые станции российского производства YADRO, которые выпускают на заводе в особой экономической зоне «Дубна», начали применять в коммерческих сетях операторы на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Телеком-оборудование компании используют уже в 37 регионах России. Её базовые станции работают в Хабаровском крае, Амурской области и Бурятии, а до конца года их установят в Приморье и в Якутии.

«Для технологического суверенитета связь – один из ключевых векторов. В нашем случае и программное, и аппаратное обеспечение полностью разрабатывают в России. Это даёт уверенность в том, что мы не просто замещаем зарубежное оборудование, а на многие годы определяем вектор развития отрасли связи, опираясь на технологии и оборудование собственного производства», – сказал, гендиректор «ИКС Холдинга», в который входит YADRO, Алексей Шелобков.