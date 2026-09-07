Подростков из Коломны предупредили об экстремистах-вербовщиках
Урок, посвящённый антитеррористической безопасности, провели для школьников Коломны сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Подросткам рассказали, какие угрозы несёт экстремизм и терроризм для общества, а также объяснили, как преступники вербуют в террористические организации несовершеннолетних.
«Школьники узнали, что вербовка ведётся через соцсети, мессенджеры, сервисы знакомств и игровые чаты. Вовлечение в преступную деятельность может выглядеть как игра, квест с чередой «невинных» заданий или лёгкая подработка», — говорится в сообщении.Полицейские предупредили об ответственности за террористические действия, а также рассказали, как действовать при обнаружении подозрительных вещей.