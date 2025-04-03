Выплату по уходу за инвалидом оформили более 2,5 тыс. жителей Подмосковья

Объём производства кукурузных палочек с января по февраль текущего года составил 3,3 тыс. тонн. Это более чем на 25% больше показателей аналогичного периода 2024-го. В Московской области произвели свыше 63,5% общего объёма этого вида продукции в Центральном федеральном округе и больше 28% от общероссийского объёма. Всего за прошлый год региональные предприятия изготовили 20,6 тыс. тонн кукурузных палочек.