Выплату по уходу за инвалидом оформили более 2,5 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 2,5 тыс. жителей Московской области оформили ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами с начала текущего года, сумма выплаты составляет 27 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
«Уход за тяжелобольным человеком на дому вместо помещения его в специализированное учреждение — это большая ответственность, требующая постоянного внимания. В Подмосковье предусмотрена поддержка для таких людей. В этом году ежемесячную выплату по уходу за инвалидом оформили более двух с половиной тысяч жителей нашего региона», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В министерстве напомнили, что эту выплату могут получать жители Подмосковья в возрасте от 18 до 65 лет, ухаживающие дома за инвалидом первой или второй группы.
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