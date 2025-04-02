«Необразованная мама»: депутат Останина оценила меру по выплатам беременным школьницам

Нина Останина (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Юные жительницы Кемеровской области будут получать 100 тысяч рублей. Разовое пособие достанется не только школьницам, но и студенткам ссузов и вузов. Его начислят после 22 недели беременности. Ранее такую меру ввели в Брянской, Орловской, Курской, Саратовской областях и других.
Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту новость, подчеркнув, что детей в школах самое важное — учеба.
По ее словам, беременность в школах — это исключительные случаи, и мера по выплатам не должна стать мотивацией.
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«Я вчера обратилась с письмом к министру труда с просьбой направить методические рекомендации или разъяснения в регионы по тому, как используются средства федерального бюджета. Я напомню, 41 регион получил из федерального бюджета деньги на реализацию так называемого демографического меню, которое предложило правительство для улучшения демографической ситуации. При этом было подготовлены меры, куда следует направить эти деньги. Одно из направлений — разовая выплата студенткам при рождении ребенка. Но в школах студенток нет», — заявила депутат.
По ее словам, беременность в школах — это исключительные случаи, и мера по выплатам не должна стать мотивацией.
«Губернаторы регионов, по сути дела, дают возможность не быть уличенными в своем нецелевом использовании средств, выплачивать в том числе и эти деньги. Но при этом надо понимать, что это исключительный случай. Это мера не должна быть мотивирующей и вызывать вопросы. Дети должны учиться, необразованная мама не сможет воспитать образованного ребенка», — заключила Нина Останина.
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Анастасия Панченко