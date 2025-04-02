Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Необразованная мама»: депутат Останина оценила меру по выплатам беременным школьницам

«Необразованная мама»: депутат Останина оценила меру по выплатам беременным школьницам

Депутат Останина: мера платить школьницам за беременность не должна стать мотивацией
Нина Останина (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Нина Останина (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Юные жительницы Кемеровской области будут получать 100 тысяч рублей. Разовое пособие достанется не только школьницам, но и студенткам ссузов и вузов. Его начислят после 22 недели беременности. Ранее такую меру ввели в Брянской, Орловской, Курской, Саратовской областях и других.
Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту новость, подчеркнув, что детей в школах самое важное — учеба.

«Я вчера обратилась с письмом к министру труда с просьбой направить методические рекомендации или разъяснения в регионы по тому, как используются средства федерального бюджета. Я напомню, 41 регион получил из федерального бюджета деньги на реализацию так называемого демографического меню, которое предложило правительство для улучшения демографической ситуации. При этом было подготовлены меры, куда следует направить эти деньги. Одно из направлений — разовая выплата студенткам при рождении ребенка. Но в школах студенток нет», — заявила депутат.

По ее словам, беременность в школах — это исключительные случаи, и мера по выплатам не должна стать мотивацией.

«Губернаторы регионов, по сути дела, дают возможность не быть уличенными в своем нецелевом использовании средств, выплачивать в том числе и эти деньги. Но при этом надо понимать, что это исключительный случай. Это мера не должна быть мотивирующей и вызывать вопросы. Дети должны учиться, необразованная мама не сможет воспитать образованного ребенка», — заключила Нина Останина.

Читайте также:

В Госдуме заявили, что школьниц не нужно поощрять рожать

Стало известно о масштабном увеличении пенсии в апреле

Минтруд раскрыл, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году
#деньги
#дети
#учёба
#правительство
#семьи
#специалисты
#регион
#меры
#регионы
#губернаторы
#рекомендации
#депутат
#мама
#беременность
День Кирилла Катаника 3 апреля: почему нельзя поливать цветы и как избежать нищеты, народные приметы
02 апреля 2025, 13:45

Фото: istockphoto/kostolom

В народном календаре 3 апреля отмечается день Кирилла Катаника или день Водяного. В торжество предки отмечали пробуждение после долгого сна Водяного и прочих мифический водных обитателей.
Православные верующие в этот день почитают епископа Кирилла Катанского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: istockphoto/poco_bw

Святой Кирилл родился в Антиохии и был учеником святого апостола Петра. Апостол Пётр рукоположил его в епископы города Катаны на острове Сицилия.
Святитель Кирилл стал мудрым и благочестивым пастырем, посвятившим свою жизнь служению Богу и наставлению своей паствы.

Святой Кирилл был наделён способностью совершать чудеса. Одним из самых известных было превращение воды в источнике, которая до этого была непригодной для питья, в чистую и вкусную. Это чудо стало проявлением силы Бога и привело к тому, что многие язычники, жившие в тех местах, обратились к Христу.

Епископ Кирилл, выступал против языческих предрассудков и активно распространял христианство. Своей мудростью, состраданием и чудесами он укреплял веру в людях, помогая им постигать истину и отказываться от поклонения идолам.

Святитель Кирилл скончался в глубокой старости и был погребён на Сицилии. Его жизнь и труды оставили глубокий след в истории христианства, а память о нём чтится Церковью до сих пор.

Приметы дня


Фото: istockphoto/AlinaMD

  • Обилие березового сока в кронах деревьев знаменовало дождливое лето.
  • Раскаты грома предвещают урожайный сезон.
  • Желтый луч солнца на восходе — погода будет хорошей.
  • Ясная ночь на Катаника — жди заморозков.
Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели
Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели

Что можно делать в Кириллов день


Фото: istockphoto/LexisJan

Святой Кирилл Катанийский был известен своей добродетельной жизнью и совершением чудес. Люди считали его заступником от болезней и покровителем земледелия. В этот день было принято возносить молитвы Кириллу о здравии, процветании и обильном урожае.

Организовать уборку зимнего инвентаря. Приведение дома в порядок — это знак прощания с зимой и подготовки к весеннему возрождению.

3 апреля принято менять зимнюю обувь на весеннюю. Наши предки прятали валенки и переобувались в лапти.

Что нельзя делать в этот день


Фото: istockphoto/santi0103

В этот день, после того как солнце скрывалось за горизонтом, было строго запрещено обращать взгляд к небу. Увидеть падающую звезду считалось предзнаменованием беды.

В древней Руси 3 апреля было принято с осторожностью относиться к воде, так как в этот день водоёмы освобождались ото льда, и это пробуждало Водяного. Считалось, что он был голоден и зол, поэтому воду нельзя было «беспокоить». Стирку, мытьё полов и даже полив цветов лучше отложить на другой день.

На Катаника кошкам не разрешалось спать в постели вместе с людьми. Считалось, что в этот день животное может забрать энергию и жизненные силы.

Не стоит поднимать с земли мелкие монеты, это может привести к тому, что вы возьмёте на себя чужие проблемы или нищету.

Читайте также:

Астролог назвал самые напряженные в апреле

Мошенники начали предлагать «помощь» пострадавшим от аферистов

Ипотека на вторичное жилье и увеличенные пенсии: как изменится жизнь россиян с 1 апреля 2025 года
#радио 1
#солнце
#история
#погода
#лето
#ночь
#жизнь
#водоёмы
#память
#дома
#приметы
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иосифу Пригожину присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни
02 апреля 2025, 12:57

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм, @iosifprigozhin)

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. Об этом говорится в соответствующем указе.
По информации РИА Новости, звание Пригожину присвоено за личные заслуги в развитии российской культуры и искусства, творческую деятельность, которая получила широкую известность и общественное признание.

Читайте также:

«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения

«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о Вале Карнавал

«Дам фору Волочковой»: Иосиф Пригожин планирует сесть на шпагат
#новости
#пригожин
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: в Москве задержали женщину, называющую себя «праправнучкой Николая II»
02 апреля 2025, 12:45

Светлана Вислобокова (Фото: Телеграм, @vislobokova)

Светлану Вислобокову, которая называет себя «праправнучкой Николая II», задержали в столице. Её подозревают в разжигании ненависти и вражды по отношению к евреям и иудеям, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, 52-летняя женщина представляется как историк, профессор, русский интеллектуальный лидер для глобальной политики, универсальный процессуальный лидер и праправнучка Николая II. По её словам, у неё есть множество других титулов и званий и даже справка, что она психически здорова и не употребляет наркотики. Светлана ведёт телеграм-канал, в котором делится своим мнением о российской власти, евреях и мировой геополитики.

Как пишет Baza, именно за посты, опубликованные на этом канале, женщина и была задержана. По версии следствия, с августа 2023 года в своём телеграмм-канале Вислобокова призывала совершать насилие над евреями и иудеями и теми, кто их поддерживает. В публикациях она называла видных деятелей российской политики, спорта и культуры «крысами Израиля» и «жидами», требовала отобрать у них имущество и лишить регалий.

За эти посты 31 марта 2025 года в отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В ближайшее время Вислобоковой будет избрано наказание.

Читайте также:

Shot: во Владивостоке неизвестные подожгли и ударили ножом мужчину

Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заражены вирусом

Мизулина предъявила новые претензии к Лебедеву по своему иску о защите чести
#женщина
#наказание
#политика
#уголовное дело
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Прыжки кенгуру»: Милонов назвал смену Касаткиной спортивного гражданства проституцией
Милонов сравнил с проституцией смену Касаткиной спортивного гражданства
02 апреля 2025, 12:30

Виталий Милонов (Фото: ВКонтакте @milonov)

Вторая ракетка России Дарья Касаткина решила сменить спортивное гражданство и отныне будет представлять теннисное сообщество Австралии, которую она уже назвала своей «новой родиной». Депутат Государственной думы Виталий Милонов со свойственной ему категоричностью назвал эти действия спортсменки проституцией.
В беседе с корреспондентом издания NEWS.ru он отметил необходимость соблюдать в данном случае «корректность в определениях». Уже из следующей фразы парламентария стало понятно, что под корректностью он имел ввиду вовсе не вежливость, а скорее правильность.

«Смена спортивного гражданства — это проституция. Я к проституции плохо отношусь, к отсутствию совести тоже», — сказал Милонов.

Он также добавил, что считает простыми и довольно неуклюжими отговорками «фразочки» о сложившейся ситуации, безвыходном положении и разных обстоятельствах. Депутат подчеркнул, что на панель женщины тоже часто шли от «безысходности».

«Русской спортсменки Касаткиной больше нет. Пусть там попрыгает со своими кенгуру. Да и прыгать-то с ракеткой недолго ей осталось. А потом кому она там будет нужна?» — задал риторический вопрос Милонов.

Но и здесь, в России, Касаткину никто уже ждать не будет, заключил депутат.

Читайте также:

«Хочется, чтобы Господь наградил её разумом»: Милонов осудил риелтора за слова об СВО

Милонову пришлось извиняться

Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей про бабу и воз
#проституция
#женщины
#депутат
#виталий милонов
#теннис
#гражданство
#австралия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Что сажать в апреле 2025 года: фруктовые деревья, цветы, злаки и ягоды
02 апреля 2025, 12:18

Фото: iStock/Михаил Руденко

Вот и наступил апрель — время, когда весна становится настоящей и очевидной. В этом месяце природа начинает оживать, а это значит, что пора приступать к работе в саду. «Радио 1» расскажет, что нужно посадить в открытый грунт и что не забыть посеять в виде рассады.

Что посадить в апреле из фруктов


В середине весны уже можно высаживать фруктовые деревья, которые подарят вам вкусные плоды в будущем.

Фрукты


Фото: iStock/Martin Zaiser

Яблони — одни из самых популярных фруктовых деревьев. В апреле можно сажать как саженцы, так и семена. Для успешной посадки выберите солнечное место с хорошей дренажной системой. Яблони требуют регулярного полива и удобрения в период роста.

Груши также хорошо растут в апреле. Эти деревья предпочитают легкие, хорошо дренированные почвы и солнечные участки. При посадке убедитесь, что расстояние между деревьями составляет не менее 3-4 метров, чтобы они могли развиваться.

Вишни — это еще одно отличное растение для посадки в апреле. Они предпочитают солнечные места и легкие почвы. Лучше всего сажать вишни на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Не забудьте поливать их в период засухи.

Сливы также можно высаживать в апреле. Эти деревья хорошо растут на плодородных, влажных почвах. При выборе места для посадки учитывайте, что сливы нуждаются в солнечном свете и защите от сильных ветров.

Какие цветы посадить в апреле


Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Садоводы с нетерпением ждут возможности украсить свои участки яркими цветами. В этом месяце можно высаживать множество различных растений, которые не только порадуют глаз, но и создадут атмосферу весеннего обновления.

Цветы


Петунии — однолетние цветы, которые радуют своим разнообразием форм и расцветок. Они прекрасно подходят для клумб, балконов и подвесных корзин. В апреле можно высаживать рассаду петуний в открытый грунт, когда температура стабилизируется и риск заморозков минимален. Петунии предпочитают солнечные места и требуют регулярного полива.

Лаватера — неприхотливое растение, которое легко выращивать. Оно образует крупные яркие цветы и хорошо растет на солнечных участках. Лаватеру можно сеять прямо в грунт в апреле или высаживать рассаду. Она отлично подходит для создания живых изгородей и бордюров.

Астры — однолетние цветы, которые начинают цвести в конце лета и радуют своим разнообразием форм и цветов. В апреле можно сеять семена астров в открытый грунт или высаживать рассаду. Эти растения предпочитают солнечные места и хорошо дренированные почвы.

Настурция — это яркое и неприхотливое растение, которое прекрасно подходит для украшения садов и огородов. Она может расти как в открытом грунте, так и в контейнерах. Настурцию можно сеять в апреле, когда температура воздуха стабилизируется. Эти цветы любят солнечные места и требуют умеренного полива.

Циния — еще один яркий однолетник, который отлично смотрится на клумбах и в бордюрах. В апреле можно сеять семена цинии в открытый грунт или высаживать рассаду. Эти цветы предпочитают солнечные участки и хорошо дренированные почвы.

Колокольчики — многолетние цветы, которые радуют глаз своей нежной красотой. Они могут расти в полутени и на солнце, предпочитая влажные, но не переувлажненные почвы. В апреле можно высаживать рассаду колокольчиков или семена прямо в грунт.

Флоксы — это многолетние цветы, которые начинают цвести в конце весны и радуют своим ароматом. Их можно высаживать в апреле, выбирая солнечные или полутенистые участки. Флоксы требуют регулярного полива и удобрения для лучшего роста.

Стоит не забыть посадить на рассаду бархатцы, венидиум, виолу (анютины глазки), георгины однолетние, декоративную капусту, душистый горошек и табак, маттиолу двурогую, целозию.

«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве
«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве

Какие злаки посадить в апреле


Фото: iStock/Bowonpat Sakaew

Кроме классических злаковых культур, таких как ячмень, овес, пшеница, просо, в апреле сажают зернобобовые культуры, такие как фасоль, бобы, горох. Они способны выдерживать заморозки до -4 градусов и отлично себя чувствуют на ранних грядках.

Злаки


Кукуруза — теплолюбивая злаковая культура, которая требует достаточного количества солнечного света и тепла для успешного роста. В большинстве регионов кукурузу начинают сажать в конце апреля — начале мая, когда температура почвы достигнет 10-12°C. Однако в южных регионах посев можно начинать уже в апреле.

Подсолнечник также можно начинать сажать в апреле, когда температура почвы достигнет 8-10°C. Важно дождаться, чтобы миновала угроза ночных заморозков.


Какие ягоды посадить в апреле


Фото: iStock/nitrub

Кроме всего, стоит не забывать про ягоды, которые прекрасно укореняются во влажной апрельской земле. Для более раннего урожая огородники в апреле начинают выращивание бахчевых рассадой.

Ягоды


Малина и клубника. Если вы хотите получать ягоды уже в этом сезоне, то в апреле можно высаживать малину и клубнику. Эти культуры предпочитают солнечные участки и плодородные почвы. Для малины лучше выбрать место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы избежать заболеваний.

Дыни. На юге начинают выращивать рассаду с конца марта, в регионах средней полосы — с середины апреля, а на севере — с конца апреля.

Арбузы. В южных регионах к посадке рассады приступают уже в конце марта, в средней полосе — в середине апреля, а на севере — до конца апреля или начала мая.

Какие кустарники и деревья посадить в апреле


Фото: iStock/Akchamczuk

В начале апреля можно сажать деревья и кустарники с открытым корнем, но лучше закончить посадку к середине месяца, так растения лучше приживутся до начала подсыхания земли.

Деревья/Кустарники


  • Смородина. Черная, красная и белая смородина отлично приживаются и начинают активно расти в апреле.
  • Малина. В это время можно высаживать как корневые саженцы, так и рассаду.
  • Крыжовник. Этот кустарник также хорошо переносит весеннюю посадку.
  • Жимолость. Ранние сорта жимолости можно сажать в апреле, чтобы получить вкусные ягоды.
  • Лавровишня. Этот декоративный кустарник прекрасно приживается в апреле.
  • Спирея. Многие виды спиреи можно высаживать в это время, они быстро укореняются и радуют цветением.

Для посадки в апреле подходят хвойные растения. Весенняя посадка рекомендована для всех видов хвойных, адаптированных для средней полосы: туя восточная, туя западная, пихта корейская, канадская ель, горная сосна, ель обыкновенная, кипарисовик, канадский тис.

Читайте также:

Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели

Лунный посевной календарь на апрель 2025: что и как сажать садоводу и огороднику во втором месяце весны

В России появился новый вирус, вызывающий кашель с кровью
#радио 1
#клубника
#культура
#деревья
#цветы
#растения
#ягоды
#весна
#саженцы
#семена
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате