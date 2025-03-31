Выяснилось, кому и по каким причинам могут приостановить выплату пенсии

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Российские пенсионеры могут временно лишиться выплат на основе нескольких оснований. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в разговоре с «Прайм».
«Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя. Но приостановить выплаты Социальный фонд имеет право по (нескольким) причинам», — объяснила она.Одна из таких причин — отсутствие получения пенсии через почтальона по указанному адресу на протяжении шести месяцев. Еще одним основанием может стать истечение у пенсионера права на возможность жить в России. Эта причина касается иностранцев и лиц без гражданства.
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Другой случай — переезд в страну, с которой у России заключено соглашение о выплате пенсий на территории проживания. В таких ситуациях выплаты должна обеспечивать страна, ставшая новым домом для пенсионера.
Наконец, существует опасность приостановки пенсионных выплат по инвалидности. Такое может случиться, если гражданин не пришел на переосвидетельствование. Важно своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в личных обстоятельствах, чтобы избежать прерывания поступлений.
«Выплата пенсий по всем основным причинам... может быть восстановлена при подтверждении права на получение пенсии в полном объеме и с учетом индексации», — добавила Иванова-Швец.Читайте также:
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