Выяснилось, кому и по каким причинам могут приостановить выплату пенсии

Страны Востока отличаются большой религиозностью и порядком. Только всё чаще заголовки в СМИ пестрят историями о жестоком отношении с женщинами. Причем от насилия страдают как дамы, ищущие легких заработков, так и жены шейхов. Об обратной стороне чарующего Востока — в материале «Радио 1».