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Выяснилось, кому и по каким причинам могут приостановить выплату пенсии

Экономист Иванова-Швец: выплаты пенсий могут приостановить по ряду оснований
Фото: iStock/Inside Creative House

Фото: iStock/Inside Creative House

Российские пенсионеры могут временно лишиться выплат на основе нескольких оснований. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в разговоре с «Прайм».
«Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя. Но приостановить выплаты Социальный фонд имеет право по (нескольким) причинам», — объяснила она.
Одна из таких причин — отсутствие получения пенсии через почтальона по указанному адресу на протяжении шести месяцев. Еще одним основанием может стать истечение у пенсионера права на возможность жить в России. Эта причина касается иностранцев и лиц без гражданства.

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Другой случай — переезд в страну, с которой у России заключено соглашение о выплате пенсий на территории проживания. В таких ситуациях выплаты должна обеспечивать страна, ставшая новым домом для пенсионера.

Наконец, существует опасность приостановки пенсионных выплат по инвалидности. Такое может случиться, если гражданин не пришел на переосвидетельствование. Важно своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в личных обстоятельствах, чтобы избежать прерывания поступлений.

«Выплата пенсий по всем основным причинам... может быть восстановлена при подтверждении права на получение пенсии в полном объеме и с учетом индексации», — добавила Иванова-Швец.
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31 марта 2025, 03:32

Фото: iStock/YakobchukOlena

Россия будет индивидуально рассматривать возможность возвращения западных компаний на свой рынок, несмотря на ожидания европейского бизнеса о быстром «прощении». Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.
Он отметил, что многие на Западе ошибочно полагали, что РФ не выдержит санкций во время СВО и сама попросит бизнес вернуться. Европейские фирмы полагали, что это позволит им диктовать свои условия.

«Европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит», — указал дипломат.
Однако решения о возвращении иностранных марок будут приниматься с учетом интересов российских производителей, чья продукция заменила западные аналоги.

Логвинов напомнил, что некоторые европейцы продолжили поддерживать контакт с РФ.

«Разве на оставшихся, а среди них есть и крупные фирмы, не оказывалось давление со стороны Брюсселя или национальных столиц? Уверен, что оказывалось. А значит, решение об уходе было продиктовано не только боязнью негативных последствий санкций», — заключил Логвинов в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что компании уходили с рынка добровольно. Это отразило их отношение к России, а также желание обеспечить лишь свою безопасность.

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#бизнес
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Профессор Зуев призвал вновь надеть маски из-за появления неизвестного вируса в РФ
31 марта 2025, 00:42

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Россиянам рекомендовано вновь использовать маски в связи с распространением нового вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в интервью изданию «Аргументы и факты».
Профессор подчеркнул, что неизвестная природа возбудителя требует усиления мер профилактики: избегать скоплений людей, минимизировать выходы из дома и строго соблюдать гигиену.

«Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным», — посоветовал он.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о случаях заболевания с резким ухудшением состояния — от легкого недомогания до невозможности встать с постели при температуре до 39°C.

Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль, подтвердив мониторинг сообщений о новом вирусе.

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#роспотребнадзор
#контроль
#маски
#мониторинг
#заболевания
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В опасности не только модели? Как на самом деле живут жены арабских шейхов, истории жестокости, насилия и побегов
30 марта 2025, 18:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Страны Востока отличаются большой религиозностью и порядком. Только всё чаще заголовки в СМИ пестрят историями о жестоком отношении с женщинами. Причем от насилия страдают как дамы, ищущие легких заработков, так и жены шейхов. Об обратной стороне чарующего Востока — в материале «Радио 1».

Новость о Марии Ковальчук, украинке, искалеченной в Дубае, облетела весь мир. 20-летнюю модель OnlyFans нашли в критическом состоянии на обочине дороги без документов. Оказалось, что накануне она участвовала в мероприятии PortaPotty, где за большие гонорары девушки подвергаются жестокому обращению со стороны богатых мужчин.

Кто такие шейхи?


Фото: iStock/stockbusters

Если толковать дословно, «шейх» означает «старейшина», «глава рода» или «служитель высшего мусульманского духовенства». В арабском мире титул правителя эмирата и членов его семьи — «шейх». Этот титул может быть унаследован или присвоен особо достойным мусульманам.

Титулованные особы на Востоке – это очень состоятельная, знатная элита. В силу определённых обстоятельств основные источники нефти, которые приносят многомиллиардные прибыли, сосредоточены в государствах Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Ливан, Кувейт, Бахрейн и другие.

Шейхи много работают, приумножая капиталы семьи и государства. Отдыхают редко, но ярко и с размахом. Среди безобидных увлечений — арабские скакуны, верблюды, ставки на скачках, дорогие машины, разведение экзотических животных. Многие любят женщин, но в другом, более животном контексте.

Не стоит забывать, что страны пленительного Востока глубоко религиозны, и большая часть состоятельных людей имеет законных жён, иногда в большом количестве, называемом гаремом. Там положение женщин также трудно назвать хорошим.

Принцесса Иордании


Фото: iStock/Motortion

Часто дела семейные остаются за высокими заборами. На востоке женщина имеет значительно меньше прав в сравнении с европейкой. Замуж, как и в давние времена, девушку отдают по договору с родителями, и после отца невесту содержит муж. Несмотря на прогресс и отвоевывание некоторых прав, женщина по-прежнему должна быть покорной, а если нет, последует наказание.

Так, принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн в 2019 году сбежала в Великобританию от своего мужа — эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума. Она взяла с собой 40 миллионов долларов и двоих дочерей. Женщина испугалась за свою жизнь и решилась бежать в Европу.

Стоит отметить, что речь идет не про обычную женщину. Хайя бинт аль-Хуссейн — дочь бывшего правителя Иордании, сводная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II и первая арабская женщина, участвовавшая в чемпионате мира по конному спорту. Она не вписывалась в представление о традиционной восточной женщине, поскольку среднее и высшее образование она получала в Лондоне, занималась конным спортом, гуманитарной деятельностью, сама водила автомобиль и следовала европейскому стилю в одежде.

Хайя узнала о новых ужасающих подробностях, связанных с возвращением своей младшей сестры Латифы в Дубай после попытки побега в 2018 году. В сети появилось видео, где Латифа рассказывает о жестоком обращении и пытках, которым она и её близкие подвергались, а также выдвигает серьёзные обвинения против мужа Хайи. Она считает его виновным в совершении убийств и других противоправных деяний.

«После того как умер мой дядя, он убил одну из его жен. Он убил её. Все знают об этом. Ту, которая из Марокко. Потому что её поведение было слишком дерзким. Думаю, она просто слишком много говорила, и он чувствовал, что она представляет для него угрозу, поэтому он просто убил её», — говорит на видео Латифа.

Шейх развелся с Хайей 7 февраля 2019 года. После этого ей стали угрожать, и Хайя поняла, что в ОАЭ для неё оставаться небезопасно, поэтому в апреле 2019 года она вместе с детьми сбежала в Великобританию.

Судебное разбирательство по делу опеки над детьми продолжалось восемь месяцев. Высокий суд Лондона признал, что правитель Дубая шейх Мохаммед похитил двух своих дочерей, Латифу и Шамсу, и угрожал бывшей жене Хайе.

В 2022 году, в процессе развода с Хайей, Верховный суд Англии и Уэльса, занимающийся вопросами семьи, принял решение, что эмир не будет иметь возможности активно участвовать в воспитании их общих детей и встречаться с ними лично из-за его склонности к контролю и принуждению.

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Развод Принцессы Дубая


Фото: iStock/jacoblund

Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум — дочь правителя Дубая шейха Мохаммеда. Ее мать, гречанка Зоя Григоракос, состояла с шейхом в мизрахе — временном браке, разрешаемом суннитским исламом. Махра жила с матерью в Лондоне, пока не стала взрослой. В 15 лет девушка переехала в Дубай. У нее больше свободы, чем у ее братьев и сестер. Отец позволял дочери вести Instagram* и носить европейскую одежду.

В 2023 году отец подыскал дочери выгодную партию в лице Мана бин Мохаммеда бин Рашида. Он ее двоюродный брат и член королевской семьи Дубая. Свадьба молодых состоялась весной 2023 года и была по-настоящему шикарной. Отец невесты приложил все усилия, чтобы о торжестве говорили годами.

Спустя пять месяцев после бракосочетания Махра сообщила о предстоящем пополнении в семье в своём аккаунте в Instagram*. В мае 2024 года у пары родилась дочь. Всем казалось, что брак наполнен счастьем и муж по-настоящему любит жену.

В июле 2024 года всего через год после пышной свадьбы она объявила о разводе в том же Instagram*.

«Дорогой Муж, поскольку вы заняты другими спутницами, настоящим я объявляю о нашем разводе. Я развожусь с тобой, развожусь с тобой и развожусь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена», — написала девушка.

Мужчина, исповедующий ислам, может всего лишь трижды произнести слова «развожусь», чтобы расторгнуть брак со своей супругой. Ему не нужна причина или разрешение жены. Так же могут и женщины высокого статуса, этим и воспользовалась принцесса.

Беглянка из Саудовской Аравии


Рахаф аль-Кунун родом из Саудовской Аравии. В семье девушка подвергалась побоям и психологическому давлению со стороны семьи. Отец угрожал лишить её жизни за то, что она не следует нормам ислама. Он пытался заставить её выйти замуж по договорённости. Когда Рахаф сделала короткую стрижку и по мнению отца стала похожа на мужчину, что противоречит исламу, он запер её дома на шесть месяцев. Кроме того, он отказывал ей в праве на образование. Находясь с семьей на каникулах в Бахрейне, девушка решилась на побег.

Во время пересадки в Бангкоке Рахаф аль-Кунун остановили сотрудники аэропорта и насильно отвезли в гостиницу. Там девушка смогла запереться в номере и поднять шумиху в соцсетях, опубликовав подробности побега и преследований. Крик о помощи был услышан — Канада предоставила Рахаф аль-Кунун убежище. Позже девушка расскажет:

«В Саудовской Аравии женщины живут как рабыни. Мы не можем сами решать, где нам учиться, где работать, за кого выходить замуж».

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Умер звезда «Сёгуна» и «Поющих в терновнике» Ричард Чемберлен
30 марта 2025, 16:36

Ричард Чемберлен (Кадр из мини-сериала «Сёгун»)

Скончался знаменитый американский актёр Ричард Чемберлен. Советскому и российскому зрителю он более всего известен по ролям в мини-сериале «Сёгун» и знаменитой экранизации не менее знаменитого романа Колин Маккалоу «Поющие в терновнике».
О кончине артиста сообщило издание Variety со ссылкой на информацию, полученную от звезды Голливуда. Причиной его смерти стали осложнения, возникшие после перенесённого недавно инсульта. Актёр скончался поздним вечером 29 марта (по московскому времени — уже днём 30-го). Ему было 90 лет.

Известность Ричарду Чемберлену принесло исполнение главной роли в медицинском сериале «Доктор Килдэр», выходившем на экраны ещё в 60-е годы прошлого века. Эта работа принесла ему «Золотой глобус». Отечественные зрители, кроме участия в экранизации очень популярного в СССР романа, могли видеть его в историко-романтической драме «Леди Каролина Лэм» и приключенческом фильме «Копи царя Соломона», который разнесли критики, зато экранный дуэт Чемберлена и Шэрон Стоун очень понравился зрителям.

Кроме съёмок в кино, Чемберлен много и успешно играл в театре, пел, записал несколько хитов, один из которых в конце 60-х даже добрался до вершин чартов. Но в памяти зрителей он, пожалуй, навсегда останется носителем неофициального титула «король мини-сериалов».

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Кирилл – Дери полоз 31 марта: какие сны должны вас насторожить и как избежать беды, народные приметы
30 марта 2025, 11:10

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

31 марта в народном календаре отмечается день святого Кирилла, который известен как Кирилл – Дери Полоз. Этот праздник связан с приходом весны и активизацией природных процессов, что делает его важным для крестьян и земледельцев. О традициях, приметах и обычаях торжества расскажет «Радио 1».

История праздника

Святой Кирилл, живший в IX веке, стал известен как один из создателей славянской письменности. Вместе со своим братом Мефодием он трудился над распространением христианства среди славянских народов. Память о Кирилле и его вкладе в культуру и образование стала основой для празднования дня его памяти.

Название «Дери Полоз» связано с тем, что в это время года начинается активное движение змей и других рептилий. Слово «дери» в данном контексте может означать «собирать», а «полоз» — это один из видов змей. Таким образом, праздник символизирует пробуждение природы после зимней спячки.

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Традиции празднования

В этот день люди проводили обряды, направленные на защиту от змей и других вредителей. Считалось, что необходимо зажигать свечи и молиться святому Кириллу о защите от зла. 31 марта крестьяне начинали активно готовить землю к посевным работам. Это время для очистки полей от остатков прошлогодних культур и подготовки почвы для новых посевов. В некоторых регионах в этот день начинали сажать ранние овощи, такие как редис и зелень. Считалось, что, если посеять семена на Кирилла, они дадут хороший урожай.

Предки собирались вместе, устраивали праздничные угощения, пели песни и танцевали. Это способствовало укреплению общинных связей и созданию праздничной атмосферы.

Фото: iStock/Marat Sairanbaev

Приметы на Кирилла – Дери Полоз

  • Если 31 марта солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай. Холодная погода или снег могут означать, что весна будет затяжной.
  • Если домашние животные ведут себя спокойно и активно, это знак хорошего времени для работы на земле. Если же они проявляют беспокойство, стоит быть осторожными с посевами.
  • Если в этот день замечены первые змеи, это предвещает теплую и благоприятную весну. Однако если змеи появляются слишком рано, это может означать неожиданные заморозки.
  • Если начинают распускаться цветы, это знак того, что весна пришла окончательно, и можно ожидать хорошего урожая.

Чего категорически нельзя делать 31 марта

1. Работать в поле без молитвы: считается, что начинать работу на земле без молитвы святому Кириллу может привлечь неудачу. Поэтому перед началом любых работ необходимо обратиться к святому с просьбой о помощи.
2. Ссориться и конфликтовать: в этот день не рекомендуется вступать в споры и конфликты. Ссоры могут привлечь негативные энергии и испортить атмосферу праздника.
3. Игнорировать приметы: не следует пренебрегать народными приметами относительно погоды и поведения животных. Это может привести к ошибкам в планировании сельскохозяйственных работ.
4. Заниматься тяжелыми физическими нагрузками: в этот день лучше избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно связанных с тяжёлой работой на поле.

В ночь с 30 на 31 марта может присниться яркий и красочный сон. Это значит, что это хороший знак, указывающий на то, что вы находитесь на верном пути. Главное, теперь с него не свернуть. А вот мрачное сновидение может предупреждать о проблемах и неприятностях.

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