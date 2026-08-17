Школьникам из Пушкинского округа рассказали о пожарной безопасности

17 августа 2026, 10:13

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Занятие, посвящённое правилам пожарной безопасности, провели работники Мособлпожспаса для школьников в оздоровительно-образовательном центре «Родник» в деревне Введенское Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Урок стал частью комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности подрастающего поколения и формирования у детей навыков правильных действий в случае ЧП.





«Ребятам рассказали об основных причинах пожаров, о том, какие профилактические меры следует предпринимать, что снизить риск возгорания, а также как следует поступать, если началось задымление или вспыхнул огонь», — говорится в сообщении.