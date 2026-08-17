Детсад-новостройку в люберецком ЖК «Егорово Парк» поставили на кадастровый учёт
Детский сад на 285 мест, построенный в составе жилого комплекса «Егорово Парк» на территории посёлка Жилино-1 округа Люберцы, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Здание детсада трёхэтажное, его общая площадь составляет 4 100 квадратных метров. Там размещены 12 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кружковые, кабинет логопеда и медпункт. На прилегающей территории для каждой группы обустроена своя игровая площадка.
Сейчас ведётся передача объекта в ведение окружной администрации и подготовка к открытию, которое состоится 1 сентября.«Официальный адрес детского сада: округ Люберцы, посёлок городского типа Жилино-1, 3-й квартал, дом №4», — говорится в сообщении.