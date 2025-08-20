Виртуальный помощник по имуществу «Добробот» открыли около 2 тыс. пользователей

20 августа 2025, 12:03

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Около 2 тыс. пользователей открыли виртуальный помощник по земельным и имущественным вопросам «Добробот», работающий на портале госуслуг Подмосковья с 1 августа. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.







«Чтобы получить персонализированные рекомендации «Добробота», нужно задать интересующий вопрос. Виртуальный помощник уточнит детали и найдёт подходящую услугу специально для вашего случая. Найти «Добробота» и получить консультацию можно на региональном портале при переходе в категории «Жильё» (для граждан), «Земля» (для граждан и бизнеса). Он расположен внутри разделов и в блоке «Полезное» основного меню», – уточнили в пресс-службе.