В Подмосковье к услуге по получению адреса подключили искусственный интеллект
Услугу по присвоению почтового адреса на госпортале Московской области сделали удобнее для пользователей благодаря подключению искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Присвоение почтового является одной из самых востребованных услуг на областном госпортале: с начала года ей воспользовались свыше 100 тысяч раз.
«Теперь благодаря искусственному интеллекту получить эту услугу стало её проще: нейросеть анализирует подгруженные в электронную форму сканы документов и мгновенно сигнализирует, если обнаружены ошибки», — пояснила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Услуга по присвоению адреса размещена в разделе «Земля», подразделе «Оформление и регистрация».