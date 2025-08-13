В Подмосковье к услуге по получению адреса подключили искусственный интеллект

13 августа 2025, 09:50

оригинал Фото: istockphoto.com/tadamichi

Услугу по присвоению почтового адреса на госпортале Московской области сделали удобнее для пользователей благодаря подключению искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Присвоение почтового является одной из самых востребованных услуг на областном госпортале: с начала года ей воспользовались свыше 100 тысяч раз.





«Теперь благодаря искусственному интеллекту получить эту услугу стало её проще: нейросеть анализирует подгруженные в электронную форму сканы документов и мгновенно сигнализирует, если обнаружены ошибки», — пояснила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.