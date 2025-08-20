Мошенники начали представляться сотрудниками Центра информбезопасности Подмосковья

20 августа 2025, 12:29

Новую схему обмана начали использовать мошенники против жителей Подмосковья: теперь они называют себя сотрудниками Центра информационной безопасности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Лжесотрудники звонят и говорят, что в аккаунте их собеседника на портале «Госуслуги» зафиксирована подозрительная активность.





«Далее мошенники говорят, что для «блокировки взлома» или «защиты аккаунта» им нужно подиктовать код из смс-сообщения. Кроме того, они уговаривают загрузить на телефон приложение, которое, якобы, поможет защитить данные», — говорится в сообщении.