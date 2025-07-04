Руководители Раменского на выездной администрации решат проблемы молодёжи
Видео: Раменский медиацентр
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев и его заместители 10 июля встретятся с молодёжью. Мероприятие пройдёт в 16 часов в посёлке Электроизолятор, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Цель встречи – выслушать предложения, идеи и проблемы, которые волнуют молодое поколение жителей муниципалитета. Она пройдёт в формате выездной администрации в отделе досуговой деятельности «Юность» Раменского молодёжного центра», – отметили в пресс-службе.Прямая трансляция встречи будет доступна в группе Раменского медиацентра в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.