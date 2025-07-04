Руководители Раменского на выездной администрации решат проблемы молодёжи

Видео: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев и его заместители 10 июля встретятся с молодёжью. Мероприятие пройдёт в 16 часов в посёлке Электроизолятор, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



«Цель встречи – выслушать предложения, идеи и проблемы, которые волнуют молодое поколение жителей муниципалитета. Она пройдёт в формате выездной администрации в отделе досуговой деятельности «Юность» Раменского молодёжного центра», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.
Прямая трансляция встречи будет доступна в группе Раменского медиацентра в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.


Лора Луганская

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