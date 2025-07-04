Врачи проведут выездные приёмы в сёлах Раменского округа
Выездные медицинские приёмы в четырёх сёлах Раменского округа проведёт в июле Центр здоровья Раменской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Приёмы будут проходить в рамках акции «Здоровье в село» в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сёлах Строкино, Захарово, Велино и Вохринское», — отмечается в сообщении.В селе Захарово выездной приём состоится 10 июля, в Вохринском ФАПе — 17 июля, в селе Велино — 24 июля и в Строкине — 31 июля. Врачи будут проводить комплексное обследование пациентов: делать ЭКГ, проверять уровень сахара в крови, измерять сатурацию, проводить тесты на витаминно-минеральный баланс в организме и скрининги на атеросклероз и остеопороз.
Записаться на приём жители сёл должны будут заранее, это можно сделать через участкового терапевта или фельдшера.