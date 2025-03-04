Власти Подмосковья утвердили мартовский график приёма граждан

Цифровизация судебной системы поможет освободить сотрудников от рутинной работы по оформлению документов, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе расширенного совещания Мособлсуда в Красногорске во вторник, 4 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.