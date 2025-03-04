Власти Подмосковья утвердили мартовский график приёма граждан

Фото: медиасток.рф
График приёма жителей главами министерств и ведомств Московской области, а также зампредами регионального правительства в марте утвердили в регионе, сообщает пресс-служба подмосковных властей.
«Встречи с гражданами будут проводиться в приёмной правительства Московской области с 5 марта по будним дням. Начало приёма — в 10:00 или в 15:00», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба правительства МО
Кроме того, утверждён график приёма посетителей членами Московской областной коллегии адвокатов для оказания бесплатной юридической помощи жителям региона. Приём будет проводиться по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».
Фото: пресс-служба правительства МО
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