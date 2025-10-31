Власти Щёлкова обсудили актуальные вопросы с сотрудниками местного предприятия

31 октября 2025, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Встречу в формате выездной администрации провели глава округа Щёлково Андрей Булгаков и щёлковский городской прокурор Денисом Зайцевым с работниками местного филиала предприятия «Газпром газобезопасность». Об этом сообщает муниципальная пресс-служба.