Власти Щёлкова обсудили актуальные вопросы с сотрудниками местного предприятия
Встречу в формате выездной администрации провели глава округа Щёлково Андрей Булгаков и щёлковский городской прокурор Денисом Зайцевым с работниками местного филиала предприятия «Газпром газобезопасность». Об этом сообщает муниципальная пресс-служба.
Жители округа, работающие на предприятии, подали в ходе мероприятия около 30 запросов. Их взяли под контроль для дальнейшего решения.
В число запросов вошло создание экотропы в лесополосе со стороны улицы Западная, установка детской площадки у дома №12/9 по Комсомольской улице, ремонт подъездов дома №15/2 по улице Комарова, восстановление остановочного павильона на Советской улице и пр.
По тогам встречи Андрей Булгаков поблагодарил жителей за их активную позицию и отметил высокую продуктивность встречи.
