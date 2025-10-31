В посёлке Гидроузел под Рузой начался снос аварийного дома на восемь квартир

31 октября 2025, 18:59

оригинал Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Демонтаж жилого дома №35, находящегося в аварийном состоянии, начали в посёлке Гидроузел Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и строительству Московской области.





Общая площадь двухэтажного панельного здания составляет около 400 квадратных метров, там расположено восемь квартир.





«Проверка показала высокую степень износа конструкций. Дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.