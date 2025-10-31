В посёлке Гидроузел под Рузой начался снос аварийного дома на восемь квартир
Демонтаж жилого дома №35, находящегося в аварийном состоянии, начали в посёлке Гидроузел Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и строительству Московской области.
Общая площадь двухэтажного панельного здания составляет около 400 квадратных метров, там расположено восемь квартир.
«Проверка показала высокую степень износа конструкций. Дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос строения планируется в ноябре.
Всего на территории Рузского округа выявили 224 аварийных объекта, самостроя и недостроя. Сейчас 129 объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.