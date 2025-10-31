В щёлковской деревне Маврино завершают строительство универсальной спортплощадки
Универсальную спортивную площадку обустраивают напротив храма Владимирской иконы Божьей Матери в деревне Маврино городского округа Щёлково. Работы начались 1 сентября, а сейчас уже близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На площадке можно будет играть в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Там предусмотрено специальное покрытие, а также лавочки для отдыха.
«Уже скоро жители Маврино смогут использовать эту локацию для активного времяпрепровождения и заниматься спортом на свежем воздухе круглый год», — отметил глава округа Щёлково Андрей Булгаков.В администрации напомнили, что в этом году жителям стали доступны два стадиона, расположенных на территории школ №3 и №16.