Власти Ступина провели выездную администрацию в селе Большое Алексеевское
Руководство городского округа Ступино обсудило с жителями села Большое Алексеевское и близлежащих населённых пунктов актуальные вопросы. Встреча состоялась в формате выездной администрации. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в мероприятии приняли глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, заместители главы, руководители структурных подразделений администрации, члены местного Совета депутатов и представители ресурсоснабжающих организаций.
Главными темами встречи стало состояние дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.
«Жители активные, вопросов много. Обращения приняли в работу», — сказал Сергей Мужальских.В частности, глава округа сообщил, что детскую площадку, о которой попросили жители села Авдотьино, установят в будущем году. А вопрос по подключению освещения и оборудованию искусственных неровностей на одной из сельских улиц рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения.