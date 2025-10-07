Власти Ступина провели выездную администрацию в селе Большое Алексеевское

07 октября 2025, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Руководство городского округа Ступино обсудило с жителями села Большое Алексеевское и близлежащих населённых пунктов актуальные вопросы. Встреча состоялась в формате выездной администрации. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Участие в мероприятии приняли глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, заместители главы, руководители структурных подразделений администрации, члены местного Совета депутатов и представители ресурсоснабжающих организаций.



Главными темами встречи стало состояние дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.





«Жители активные, вопросов много. Обращения приняли в работу», — сказал Сергей Мужальских.