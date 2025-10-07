Студент Щёлковского колледжа стал финалистом конкурса по пилотированию дронов
Дмитрий Митрофанов, обучающийся в Щёлковском колледже, стал одним из 100 финалистов всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Всего в соревнованиях приняли участие 15 тысяч человек из разных регионов России. Турнир проходил в пяти дисциплинах: сборка дрона, гонки дронов, дрон-баскетбол, симулятор и мониторинг. Дмитрий Митрофанов занял 21-е место.
«Это для меня первый всероссийский чемпионат по гонкам дронов. Считаю, что результат очень хороший, буду готовиться к следующим соревнованиям», — сказал Дмитрий.Финал чемпионата проходил в Москве с 1 по 4 октября. Участников поддерживали олимпийские чемпионы: лыжник Александр Легков, гребец Сергей Федорцев, синхронистка Александра Пацкевич и гимнаст, зампред правления Движения Первых Никита Нагорный.