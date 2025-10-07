Студент Щёлковского колледжа стал финалистом конкурса по пилотированию дронов

07 октября 2025, 12:52

Дмитрий Митрофанов (фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково)

Дмитрий Митрофанов, обучающийся в Щёлковском колледже, стал одним из 100 финалистов всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Всего в соревнованиях приняли участие 15 тысяч человек из разных регионов России. Турнир проходил в пяти дисциплинах: сборка дрона, гонки дронов, дрон-баскетбол, симулятор и мониторинг. Дмитрий Митрофанов занял 21-е место.





«Это для меня первый всероссийский чемпионат по гонкам дронов. Считаю, что результат очень хороший, буду готовиться к следующим соревнованиям», — сказал Дмитрий.