Водителей столичного региона призвали к осторожности из-за мокрого снега
В столичный регион вновь пришёл снегопад. Из-за мокрого снега в Московской области объявили жёлтый уровень погодной опасности до вечера 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В связи неблагоприятными условиями водителей призывают быть максимально внимательными за рулём: мокрый снег значительно сокращает зону видимости и снижает сцепление колёс с дорогой.
«Автомобилистам рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию с другими участниками движения, избегать резкого торможения и перестроений, а также заранее снижать скорость у пешеходных переходов», — говорится в сообщении.Повышенную осторожность следует проявлять и пешеходам: пересекать проезжую часть только в разрешённых местах, предварительно убедившись, что водители вас заметили.