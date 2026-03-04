График работы медучреждений Подмосковья изменится с 7 по 9 марта

04 марта 2026, 11:19

оригинал Фото: istockphoto.com/megaflopp

На длинных мартовских выходных изменится график работы взрослых, детских и стоматологических поликлиник Московской области, а также женских консультаций. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В субботу, 7 марта, эти медучреждения будут работать с 9 утра до 15:00, 8 и 9 марта — выходные, за исключением кабинетов неотложной помощи.





«Кабинеты неотложной помощи все праздники останутся открытыми с 8:00 до 18:00, а экстренную помощь в стоматологических поликлиниках будут оказывать 8 и 9 марта с 9:00 до 14:00. Обслуживание вызовов врачей на дом сохранится в полном объёме — с 08:00 до 20:00», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.