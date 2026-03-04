В Загорянском капитально отремонтируют детский сад

04 марта 2026, 13:34

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В посёлке Загорянский городского округа Щёлково продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 21 на улице Дмитрова. Здание 1977 года постройки обновят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.





На сегодняшний день строители завершили основную часть демонтажных работ. На объекте заняты 25 специалистов: они возводят новые перегородки, готовят стены к отделке, монтируют инженерные сети и вентфасад. Общая готовность объекта — 15%.



Площадь ремонтируемого корпуса составляет 1465 квадратных метров. В планах — утеплить кровлю, обновить фасад и входные группы, заменить внутреннюю отделку, системы отопления, вентиляции и канализации, модернизировать пищеблок, а также благоустроить территорию и закупить новую мебель и оборудование.



Завершить ремонт планируется до конца 2026 года. После обновления детский сад станет современным и безопасным пространством для детей и педагогов.