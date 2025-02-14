В администрации Каширы обсудили мероприятия по безопасности детей

Сергей Белов (фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира)
Мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения у школьников и дошколят, обсудили на встрече в администрации городского округа Кашира, в которой приняли участие полицейские и руководители местных образовательных учреждений, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В ходе встречи начальник Госавтоинспекции ОМВД России по округу Кашира Сергей Белов рассказал о проведении социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность».
Он отметил, что детям также рассказывают о правилах безопасного перехода проезжей части, о запрете выезда на дорогу на мотобайках и пр.
Кроме того, в рамках встречи собравшимся рассказали об активизации телефонных и интернет-мошенников, а также об опасности отправлять в чаты мессенджеров голосовые и видеосообщения, так как мошенники использовать эти материалы.
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«Мы рассказываем ребятам в школах и детских садах об автомобильных удерживающих устройствах. И отметили, что многие дети уже сами напоминают родителям, что нужно взять детское кресло и не отвлекаться за рулём на разговоры по мобильному», — сказал Сергей Белов.
Он отметил, что детям также рассказывают о правилах безопасного перехода проезжей части, о запрете выезда на дорогу на мотобайках и пр.
Кроме того, в рамках встречи собравшимся рассказали об активизации телефонных и интернет-мошенников, а также об опасности отправлять в чаты мессенджеров голосовые и видеосообщения, так как мошенники использовать эти материалы.
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Лев Каштанов