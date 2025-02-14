В администрации Каширы обсудили мероприятия по безопасности детей

14 февраля, в День всех влюблённых, зарегистрируют брак около 300 молодожёнов, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья. Там отметили, что традиционно популярными днями для бракосочетания являются праздничные дни и красивые сочетания цифр.