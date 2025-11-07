Волоколамские преподаватели и студенты передали учебники Макеевскому техникуму
Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» отправил гуманитарную помощь в Макеевский техникум коммунального хозяйства и быта в ДНР. Между двумя учебными заведениями налажено сотрудничество, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Для техникума в Донецкой Народной Республике собрали учебные пособия, методические материалы и техническую литературу. Книги благополучно доставлены по назначению.
«Инициатива направлена на укрепление партнёрских связей между учебными заведениями, поддержку образовательного процесса в подшефном техникуме и создание условий для развития студентов», – отметили в министерстве.
Руководство Волоколамского аграрного техникума поблагодарило сотрудников и студентов «Холмогорки», которые приняли участие в сборе книг.