Волоколамские преподаватели и студенты передали учебники Макеевскому техникуму

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» отправил гуманитарную помощь в Макеевский техникум коммунального хозяйства и быта в ДНР. Между двумя учебными заведениями налажено сотрудничество, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.



Для техникума в Донецкой Народной Республике собрали учебные пособия, методические материалы и техническую литературу. Книги благополучно доставлены по назначению.

«Инициатива направлена на укрепление партнёрских связей между учебными заведениями, поддержку образовательного процесса в подшефном техникуме и создание условий для развития студентов», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Руководство Волоколамского аграрного техникума поблагодарило сотрудников и студентов «Холмогорки», которые приняли участие в сборе книг.
Лора Луганская

