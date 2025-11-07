Волоколамские преподаватели и студенты передали учебники Макеевскому техникуму

07 ноября 2025, 18:13

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка» отправил гуманитарную помощь в Макеевский техникум коммунального хозяйства и быта в ДНР. Между двумя учебными заведениями налажено сотрудничество, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.





Для техникума в Донецкой Народной Республике собрали учебные пособия, методические материалы и техническую литературу. Книги благополучно доставлены по назначению.

«Инициатива направлена на укрепление партнёрских связей между учебными заведениями, поддержку образовательного процесса в подшефном техникуме и создание условий для развития студентов», – отметили в министерстве.