Воробьев встретился с воспитанниками Академии футбола Аленичева в Мытищах

08 августа 2026, 16:15

оригинал Андрей Воробьев и Дмитрий Аленичев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

В День физкультурника губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Академию футбола Дмитрия Аленичева в Мытищах, где прошел масштабный спортивный фестиваль для жителей региона. Вместе с главой региона в мероприятии принял участие депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.





Академия, основанная известным футболистом, отметит 11-летие 30 августа. Сегодня ее филиалы работают в Мытищах, Домодедово и Ленинском округе. В учреждении тренируются более 700 детей под руководством 16 профессиональных наставников. Воспитанники академии регулярно пополняют составы школ московских клубов, включая «Спартак», ЦСКА и «Родину». С 2022 года в структуре действует школа вратарей, а в текущем году сформировалась взрослая команда, представляющая Мытищи в первенстве Подмосковья.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В ходе общения с тренерским составом, юными спортсменами и их родителями Андрей Воробьев поблагодарил педагогов за преданность делу. Особо отметили, что более 200 воспитанников занимаются на льготных условиях, из них свыше 40 — абсолютно бесплатно. Эти меры поддержки распространяются на детей из многодетных семей и семей участников специальной военной операции.





«Хочу поблагодарить всю нашу большую армию педагогов, вы посвящаете себя нашим детям. Детский тренер в жизни каждого ребенка – это отдельная история, поэтому в вашем лице хочу поблагодарить всех за труд. У нас в Подмосковье много спорта, но задача — чтобы было еще больше», — сказал Воробьев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области



