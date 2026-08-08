Воробьев встретился с воспитанниками Академии футбола Аленичева в Мытищах
В День физкультурника губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Академию футбола Дмитрия Аленичева в Мытищах, где прошел масштабный спортивный фестиваль для жителей региона. Вместе с главой региона в мероприятии принял участие депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.
Академия, основанная известным футболистом, отметит 11-летие 30 августа. Сегодня ее филиалы работают в Мытищах, Домодедово и Ленинском округе. В учреждении тренируются более 700 детей под руководством 16 профессиональных наставников. Воспитанники академии регулярно пополняют составы школ московских клубов, включая «Спартак», ЦСКА и «Родину». С 2022 года в структуре действует школа вратарей, а в текущем году сформировалась взрослая команда, представляющая Мытищи в первенстве Подмосковья.
В ходе общения с тренерским составом, юными спортсменами и их родителями Андрей Воробьев поблагодарил педагогов за преданность делу. Особо отметили, что более 200 воспитанников занимаются на льготных условиях, из них свыше 40 — абсолютно бесплатно. Эти меры поддержки распространяются на детей из многодетных семей и семей участников специальной военной операции.
«Хочу поблагодарить всю нашу большую армию педагогов, вы посвящаете себя нашим детям. Детский тренер в жизни каждого ребенка – это отдельная история, поэтому в вашем лице хочу поблагодарить всех за труд. У нас в Подмосковье много спорта, но задача — чтобы было еще больше», — сказал Воробьев.Основатель академии Дмитрий Аленичев выразил благодарность главе региона за содействие в создании современной инфраструктуры, напомнив, что стадион, на котором базируется школа, открыли четыре года назад. Он выразил надежду, что нынешние воспитанники в будущем будут представлять ведущие клубы России и национальную сборную.
По данным Министерства спорта Московской области, футбол сохраняет статус самого массового вида спорта в регионе: им систематически занимаются свыше 180 тысяч человек. В 48 муниципальных образованиях ведется подготовка резерва, где с 18 тысячами спортсменов работают 475 тренеров. В 2026 году в списки кандидатов в сборные команды России вошли восемь футболистов из Подмосковья.
Московская область входит в тройку лидеров среди регионов РФ по количеству наград и представительству в сборных. В регионе действуют программы «Открытый стадион» и «Добрый час», обеспечивающие бесплатный доступ к спортивной инфраструктуре. С 2023 года развивается проект «Единая школьная лига», объединяющий более 50 тысяч учащихся из 650 школ, а система «Умный ФОК» с использованием искусственного интеллекта позволяет оптимизировать загрузку 200 крупных объектов, к концу года их число вырастет до 280.