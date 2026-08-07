День физкультурника в Подмосковье отметят регатой

07 августа 2026, 12:43

оригинал Фото: istockphoto.com/DimaBerkut

Акцию «Все под парус», приуроченную ко Дню физкультурника, проведут в округе Истра в субботу, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».





Мероприятие, которое будет частью всероссийской акции, организуют авторы проекта «Инклюзивный парусный спорт» в рамках госпрограммы «Спорт России». К участию приглашаются все любители парусного спорта, путешественники и профессиональные яхтсмены.





«Нужно просто выйти под парусом и показать, что спорт не знает границ, а парусный спорт — это про силу духа, свободу и настоящую командную работу», — говорится в сообщении.