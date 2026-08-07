День физкультурника в Подмосковье отметят регатой
Акцию «Все под парус», приуроченную ко Дню физкультурника, проведут в округе Истра в субботу, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».
Мероприятие, которое будет частью всероссийской акции, организуют авторы проекта «Инклюзивный парусный спорт» в рамках госпрограммы «Спорт России». К участию приглашаются все любители парусного спорта, путешественники и профессиональные яхтсмены.
«Нужно просто выйти под парусом и показать, что спорт не знает границ, а парусный спорт — это про силу духа, свободу и настоящую командную работу», — говорится в сообщении.Местом проведения акции в округе Истра станет акватория у глэмпинга «Меджик» на территории деревни Пятница. Акция начнётся с 12:00 и завершится 17:00. Участникам предлагается делиться лучшими фотографиями в соцсетях с хештегом #всеподпарус.