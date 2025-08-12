На старт забега в честь Дня физкультурника в Раменском вышла сотня участников
В Раменском городском парке в День физкультурника прошёл забег «5 вёрст Раменское». Он стартовал у спорткомплекса «Борисоглебский» и собрал 109 детей и взрослых, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Участников соревнований приветствовал председатель Совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков. Организовать мероприятие помогали более 25 волонтёров под руководством Дмитрия Харитонова.
«После завершения пятикилометровой дистанции для участников организовали чайную паузу с угощениями, фотосессией и розыгрышем призов. Завершилось мероприятие экспресс-тренировкой по физической подготовке. Она включала базовые упражнения на разные группы мышц и работу с балансом», – рассказали в пресс-службе.За всю историю забегов «5 вёрст Раменское» состоялось 172 мероприятия, в которых участвовали 1123 спортсмена-любителя. Суммарное количество финишей составило 7242. В забегах также участвовали спортсмены из Москвы, Ростова-на-Дону и других городов.