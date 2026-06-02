Воробьёв анонсировал продолжение регулирования работы алкомаркетов в Подмосковье

02 июня 2026, 14:02

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Московской области продолжат наводить порядок в сфере торговли. Магазины, продающие спиртные напитки, должны работать только в подходящих для этого местах, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ежегодном обращении к жителям.





С 1 сентября прошлого года в регионе действует закон, запрещающий размещение алкомаркетов на первых этажах многоквартирных домов с выходом во дворы. Исключение – торговые объекты, входы в которые находятся со стороны улицы и не дальше 30 метров от края проезжей части, либо в пристроенных к жилым домам помещениях.

«Был большой запрос на сокращение алкомаркетов во дворах. Мы видим позитивный результат. Их по-прежнему много, без иллюзий. Однако наша задача – дальше с умом подходить к тому, чтобы их не было во дворах, на игровых площадках и так далее. Давайте думать, как сделать их только в цивилизованных местах», – заявил губернатор.