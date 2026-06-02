Андрей Воробьёв рассказал о развитии общественного транспорта в Подмосковье

02 июня 2026, 14:16

Работа по развитию общественного транспорта в Московской области ведётся постоянно. Она включает обновление автобусного парка, ввод новых маршрутов, а также модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям.





Он отметил, что регион растёт, а вместе с ним — и количество пассажиров.





«Мы должны очень внимательно относиться к работе общественного транспорта и зимой, и летом, потому что у сезонов своя специфика. В настоящее время в парк компании-перевозчика «Мострансавто» входит около десяти тысяч автобусов. Машины нужно обновлять. Считаю, что сегодня наш транспортный цех старается сделать так, чтобы было как можно меньше жалоб. Это большая работа. И люди замечают её», — сказал Андрей Воробьёв.

«Очень важно расшивать узлы в тех районах, которые заселяются. Это особенность нашего региона», — подчеркнул Воробьёв.

«Мы подписали соглашение с Москвой и каждый месяц в плановом режиме передаём маршруты, которые пересекают МКАД, чтобы усилить группировку автобусов и их качество. Это хорошее партнёрство, которое мы продолжим», — пояснил губернатор.