Подмосковный список «Единой России» возглавит Андрей Воробьёв
Список подмосковного отделения «Единой России» на предстоящих выборах возглавит губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба партии.
С просьбой стать лидером областной команды кандидатов к главе региона обратился от имени победителей предварительного голосования секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на форуме «Подмосковье. Есть результат!».
«Вы как настоящий патриот и лидер Подмосковья уже не раз приводили нас к победе. Рассчитываем на вашу поддержку и сегодня», — сказал Брынцалов.Андрей Воробьёв, в свою очередь, поблагодарил партийцев за доверие и сказал, что согласен взять на себя эту ответственность.
«Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — подчеркнул Воробьёв.На форуме «Подмосковье. Есть результат!» представители исполнительной и законодательной властей подвели итоги реализации в регионе Народной программы «Единой России» за последние пять лет.
Этой осенью в Московской области будут проходить выборы в Госдуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов.