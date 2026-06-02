Подмосковный список «Единой России» возглавит Андрей Воробьёв

02 июня 2026, 14:54

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба Мособлдумы

Список подмосковного отделения «Единой России» на предстоящих выборах возглавит губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба партии.





С просьбой стать лидером областной команды кандидатов к главе региона обратился от имени победителей предварительного голосования секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на форуме «Подмосковье. Есть результат!».





«Вы как настоящий патриот и лидер Подмосковья уже не раз приводили нас к победе. Рассчитываем на вашу поддержку и сегодня», — сказал Брынцалов.

«Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — подчеркнул Воробьёв.